Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Душный поток

Вышел сериал о создании Spotify

На Netflix доступен к просмотру сериал Пера-Олава Сёренсена «Плейлист», посвященный истории крупнейшей цифровой музыкальной платформы Spotify. Сериал снят по книге Свена Карлссона и Йонаса Лейонхуфвуда «Нерассказанная история Spotify» (которая выходила в России под заголовком «Против гигантов: Как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию»). Борис Барабанов считает, что «Плейлист» — не только живая история музыкальной индустрии XXI века, но и самобытная сериальная конструкция.

За успешным выходом бизнес-модели к зрителю могут стоять не только человеческие достоинства, но и человеческие недостатки

За успешным выходом бизнес-модели к зрителю могут стоять не только человеческие достоинства, но и человеческие недостатки

Фото: Netflix

За успешным выходом бизнес-модели к зрителю могут стоять не только человеческие достоинства, но и человеческие недостатки

Фото: Netflix

В отличие от классического технобайопика Дэвида Финчера «Социальная сеть», повествовавшего о становлении Facebook (запрещенного в РФ), или от недавнего сериала о сети коворкингов WeWork «Не сработало» с Джаредом Лето и Энн Хэтауэй, «Плейлист» не является историей гения-одиночки. Основатель шведского музыкального сервиса Spotify Даниэль Эк — один из шести главных героев шестисерийного «Плейлиста». Большинство из них, как и Эк, реальные люди, представленные на экране под своими настоящими именами. Это сооснователи Spotify финансист Мартин Лорентсон и кодер Андреас Эн, а также глава шведского подразделения Sony Music Пер Сундин и юрист Spotify Петра Ханссон.

Единственный выдуманный персонаж — певица Бобби Ти, школьная подруга Эка и собирательный образ тысяч музыкантов, разместивших свою музыку на Spotify и вынужденных ходить на «нормальную» работу, так как доходов от стриминга им не хватает на оплату жилья — «лайками за квартиру не заплатишь».

Однако создатели сериала не ограничились выдуманной историей Бобби Ти, возглавившей движение музыкантов, протестующих против несправедливой политики распределения вознаграждения от стриминга. Рассказано здесь и о реальном конфликте с Тейлор Свифт, которая в 2016 году забрала с платформы все свои треки (такая же история была с Томом Йорком из Radiohead, но в сериал она не уместилась). И здесь фокус неожиданно смещается — на встрече с представителем певицы, приехавшим налаживать отношения, Мартин Лорентсон неожиданно занимает непримиримую позицию и буквально хамит гостю. В серии, целиком посвященной Лорентсону, постепенно выясняется, что у его обаяния и сверхкоммуникабельности есть обратная сторона — психическое расстройство.

Выбирая форму, известную еще по «Расёмону» Куросавы (каждый герой рассказывает историю Spotify по-своему), авторы «Плейлиста» исследуют скрытые психологические деформации каждого из героев, будь то патологический консерватизм Пера Сундина, гипертщеславие Петры Ханссон или свойственное Даниэлю Эку упрямство пополам с самоуверенностью. Слом внутри каждого из них становится движущей силой стартапа, и сумма их комплексов приводит к личному успеху каждого и триумфу всей компании.

Исключение составляет только гений-программист Андреас Эн, единственный в команде, кто не способен к компромиссу и не соглашается пускать в бизнес новой платформы капитал крупных звукозаписывающих компаний. Создав идеальный плеер, он уходит из компании, чтобы путешествовать по миру вместе со своей возлюбленной-барменом. Кажется, он единственный из героев, кто по-настоящему счастлив, хоть и выглядит застенчивым тихоней.

Помимо нестандартной формы повествования, в соответствии с которой герои передают друг другу слово, как эстафетную палочку, в «Плейлисте» есть и еще один неожиданный поворот, который реализован в шестой серии — «Артист». Раскрыть этот ход — значит лишить читателя 48 минут удовольствия. Но со всей уверенностью можно сказать, что именно в этой серии раскрывается главная идея сериала. Ни Spotify, ни Netflix сейчас в России недоступны. Однако мысль о том, что мы живем в мире, устройство которого понятно лишь единицам, понятна везде.

Принцип распределения доходов от прослушивания музыки в Spotify между платформой, правообладателями, рекорд-лейблами и артистами до сих пор остается тайной за семью печатями. Для каждого контракта он свой. Поэтому тема недовольства исполнителей этим распределением не теряет актуальности, тем более после пандемии COVID-19, во время которой практически остановилась концертная жизнь. Да и в принципе лишь немногим доступно тайное знание о принципах работы, скажем, смартфона, лежащего у вас в кармане. Эта тема раскрыта в серии «Кодер», диалоги в которой практически целиком состоят из специальных терминов. При этом важно понимать, что эти устройства, программы и алгоритмы созданы живыми людьми с разными характерами, людьми, способными ошибаться и подверженными стрессам. В этом они ничем не отличаются от изобретателей велосипеда или атомной бомбы.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...