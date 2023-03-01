Рост деловой активности в российской промышленности достиг шестилетнего максимума

По итогам февраля индекс деловой активности (PMI) в промышленности вырос до 53,6 с 52,6 в январе, следует из данных исследования (.pdf) S&P Global. По оценкам S&P Global, производство в России продолжило расти, достигнув темпов начала 2017 года.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Рост PMI обусловлен резким расширением производства и новыми продажами. Показатели роста производства достигли показателей 2019 года. Они улучшились в том числе благодаря импортозамещению, привлечению новых клиентов. В результате увеличения объемов производства выросли закупки сырья, так как производители решили наращивать его запасы в ожидании роста клиентского спроса.

При этом уверенность производителей сократилась до четырехмесячного минимума, также продолжили снижаться темпы появления рабочих мест. Кроме того, выросло ценовое давление из-за повышения тарифов поставщиками. На фоне ускорения темпов инфляции темпы роста цен на сырье стали самыми быстрыми с мая 2022 года. При этом покупательская активность в секторе улучшается шестой месяц подряд, отметили в S&P Global.

О том, что происходит с российской экономикой,— в материале «Ъ FM» «"Неортодоксальные" действия включили в список».

Олеся Павленко