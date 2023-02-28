«Неортодоксальные» действия включили в список

Агентство Moody's предсказало спад российской экономики на 3% в 2023 году. Среди наиболее вероятных рисков эксперты назвали некие «неортодоксальные» действия правительства страны, например, монетарное финансирование госбюджета. Тем временем МВФ прогнозировал рост российской экономики на 0,3% и более чем на 2% — в следующем. Согласно же по прогнозу Центробанка РФ, динамика ВВП страны в 2023-м окажется в диапазоне от -1% до +1%.

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Moody's сознательно акцентирует внимание на худших сценариях, но серьезные предпосылки для этого действительно есть, отметил директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев: «Отличие этого прогноза от точки зрения Международного валютного фонда, на мой взгляд, вызвано тем, что рейтинговые агентства немножко иначе смотрят на происходящее вокруг.

Их основной предмет анализа — это кредитные риски. Соответственно, они все время находятся на стороне кредитора, пытаясь выявить даже те аспекты, которые сегодня незаметны или не проявились.

Говоря о неортодоксальных мерах, они, скорее всего, имеют в виду монетарное финансирование дефицита, которое вполне может быть предпринято, если дыра в бюджете сохранится в тех же объемах, в каких она была в конце 2022-го и начале 2023-го.

Если такой же дефицит будет образовываться и на протяжении всего текущего года, то сохранить чистоту ортодоксальных подходов и финансировать это только за счет заимствований окажется не очень легким, потому что это потребует увеличения доходности по государственным ценным бумагам. И вообще не факт, что инвесторы даже при этом повышении захотят финансировать дефицит, который серьезно превышает плановые показатели, заложенные правительством. В этой связи представляется вполне вероятным, что на какой-то стадии произойдет отказ от нормальных ортодоксальных методов.

Вместе с тем российская экономика действительно оказалась более устойчивой, чем предсказывали большинство аналитиков. Но это же и означает, что часть негатива, который ожидали в 2022 году, вполне может случиться в 2023-м и позже. Просто эти негативные прогнозы отчасти сдвинулись вперед».

Как пишет Moody's, основную часть дефицита бюджета российское правительство предполагает финансировать за счет расходования ФНБ. В прошлом году оттуда уже изъяли 3 трлн руб., примерно столько же потребуется и в этом. Таким образом ликвидная часть Фонда национального благосостояния может быть исчерпана уже к 2027 году.

В более долгосрочной перспективе российский бюджет будет все сильнее зависеть от банковского сектора. Существенные заимствования у кредитных организаций приведут к росту процентного бремени и вытеснению с рынка корпоративных облигаций в пользу размещения госбумаг. По мнению главного научного сотрудника Института экономики РАН Игоря Николаева, это вполне реалистичные прогнозы. Более того, в оценке динамики ВВП страны в 2023 году, по мнению эксперта, Moody's, вероятно, окажется ближе всего к истине:

«Действительно такие риски существуют. У нас дефицит растущий, большой. Правительство вынуждено все больше средств занимать, при этом внешний рынок закрыт, значит, займы берут на внутреннем или из ФНБ. Вместе с тем лучше для правительства все-таки заначку в Фонде национального благосостояния в каком-то виде сохранять подольше, потому что неизвестно, что дальше будет.

А вот если заимствовать на внутреннем рынке, то тут и проявляются те риски, о которых говорит Moody’s, ведь делать это придется под более высокий процент.

Это мы проходили в 1998 году, когда государство очень сильно увлеклось заимствованием на внутреннем рынке. Думаю, мы пока далеки от ситуации августа 25-летней давности, но риски возникают. В данном случае аналитики агентства существенно ближе к тому, что будет на самом деле, особенно по сравнению с прогнозом МВФ. Падение экономики действительно гораздо более вероятно в этом году. Одна из важнейших причин состоит в том, что самые болезненные санкции для российской экономики — в отношении энергоресурсов — были введены в конце 2022-го-начале 2023-го».

Тем временем пул экономистов, опрошенных ЦБ в начале февраля, ожидает в среднем снижения ВВП на 1,5% по итогам года. Такой же прогноз у компаний «Эксперт РА» и «Ренессанс Капитал». При этом Европейский банк реконструкции и развития, как и Moody's, ожидает спада российской экономики на 3%.

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Сабина Адлейба