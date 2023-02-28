«Молодежь — организм сложный»

«Псевдосубкультура со знаком минус»,— так в Кремле прокомментировали последние инциденты с участием групп агрессивных подростков. Ранее в различных городах произошли стычки и потасовки, зачинщиками которых считается новое движение под называнием «ЧВК Рёдан». В Госдуме уже обещали изучить ситуацию, в частности, решено разобраться, кто может стоять за подобными организациями. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе, в свою очередь, призывает уделять больше внимания молодежным проблемам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

У нас очередная напасть под названием «ЧВК Рёдан». И есть еще некая группа, которая им противостоит, и вроде с футбольными хулиганами у них тоже нелады. Подростки решили оживить японские комиксы, облачились в черную одежду с изображением пауков и цифры 4. Еще один атрибут — клетчатые штаны. Сразу навеяло воспоминания туманной юности конца 1980-х годов: легендарные люберы, металлисты, панки… Может быть, все это и не просто так?

Впрочем, возвращаемся в день сегодняшний. Молодые люди решили подраться, причем не где-нибудь, а в больших торговых центрах двух столиц и ряда крупных городов, возмущая спокойствие мирной публики. ОМОН пришел на помощь, нарушение порядка жестко пресекал, дерущихся задерживал, многих родителей, как пишут, вызвали на беседу в отделы полиции, поскольку те недосмотрели за своими агрессивными чадами.

Между тем в очередной раз приходится констатировать — новая молодежная субкультура в буквальном смысле свалилась как снег на голову. И что характерно, сразу же новость дошла до Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, естественно, отозвался обо всем этом отрицательно.

Как же реагировать? Естественно, запретить, и в первую очередь японские комиксы в электронном и печатном виде. И заодно СМИ незачем упоминать данную субкультуру, требуется замолчать. То есть нужно сделать вид, что ничего на самом деле не было и не существует, а виновато во всем, конечно же, иностранное влияние. Если бы не эти чуждые игрушки с Запада и Востока, все было бы у нас хорошо, никто никого бы в выходные дни не потревожил.

Но вот хочется спросить — а как допустили-то? И есть ли у нас в стране молодежная политика? Учишь-учишь детей патриотизму, уроки для них специальные вводишь, клубы по интересам организуешь, а они вот норовят рисунки пауков на спине носить и цифру 4. Куда это годится?

Но ведь не секрет при этом, что молодежь — организм сложный, к ней подход нужен, не каждый подросток согласен строем ходить и песни петь правильные. Собственно, возвращаемся в начало, да-да, к люберам и клетчатым штанам. В СССР не было интернета и даже мобильных телефонов, и все эти иностранные игрушки находились под жестким запретом. Но неформалы были, и драки намного агрессивнее, чем сейчас, случались. Стенка на стенку, район на район, и такое происходило.

Так что, может быть, подумать о новых подходах, не только о запретах? Все ведь очень просто — когда негатив уходит в подполье, его труднее выявлять и, соответственно, сложнее со всем этим бороться, тем более когда у правоохранительных органов так много работы. Куда ни посмотри, везде нарушители, к великому сожалению.

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