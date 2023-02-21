Брокерам открыли счет

Российские компании столкнулись с нехваткой биржевых аналитиков и брокеров. К таким выводам пришли исследователи компании HeadHunter. По оценкам специалистов, в среднем на одну вакансию откликается только два кандидата. Активность работодателей в вопросах найма также снизилась, по сравнению с 2021 годом число предложений для соискателей упало на 20%. Средняя заработная плата, по данным рекрутингового сервиса, выросла со 100 тыс. руб. до 115 тыс. руб. С чем связан дефицит кандидатов? С подробностями — Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Биржевые аналитики и брокеры редко размещают свои резюме на таких платформах, как HeadHunter, отмечают собеседники “Ъ FM”. Хороших специалистов чаще всего знают и приглашают персонально.

Впрочем, общий тренд с дефицитом консультантов действительно есть, отмечает сооснователь соцсети для профессионалов сферы финансов EMCR Павел Пикулев: «Тот дефицит кадров, который наблюдался до этого, в той или иной степени сохранился. Кроме того, изменения, которые мы видим, толкают финансовую систему в сторону большего развития внутреннего рынка и меньшей зависимости от внешних инвесторов. В этой связи растет спрос на сотрудников, которые ориентированы на работу внутри страны, в первую очередь с розничной аудиторией.

Здесь, допустим, если брать запрос на инвестконсультантов, то он растет еще сильнее, чем рынок в целом. Запрос на аналитиков тоже увеличился. С учетом того, что наш фондовый рынок в силу внешних ограничений будет развиваться внутри, то спрос на услуги таких специалистов, скорее всего, еще вырастет».

Вместе с тем на дефицит специалистов влияет несколько факторов, отмечает независимый финансовый советник Наталья Смирнова. При этом, когда эти причины можно будет устранить, непонятно, подчеркивает она: «С момента начал специальной военной операции на Украине на российском рынке вариантов для защиты активов становится меньше, как и вариантов для анализа. Ряд специалистов просто покинули пределы Российской Федерации. Это первая причина. Вторая — сейчас оценивать отечественные компании довольно тяжело, потому что не все раскрывают отчетность.

Сейчас аналитик — это скорее тот, кто умеет оценить политические риски и спрогнозировать, как дальше может развернуться ситуация. На российском рынке таких профессионалов на самом деле нет, просто потому, что таких прецедентов особенно не было».

Тем временем в январе 2023 года число частных инвесторов на Мосбирже выросло сразу на 0,5 млн человек. Всего брокерскими счетами на этой площадке сейчас владеют 23,5 млн пользователей. Так что рынок для частных консультантов открыт, однако компаниям они вряд ли могут составить конкуренцию, пояснил инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов:

«Частные консультанты могут работать все-таки с небольшим числом клиентов. Так что слишком большой конкуренции брокерам, которые имеют больше ресурсов, в том числе на маркетинг и информационные системы, наверное, они не составят. Но если ситуация будет развиваться так, что количество частных игроков станет расти, то, наверное, консультанты могут какую-то часть инвесторов от брокеров все-таки оттянуть».

Пока за первые два месяца этого года резюме со статусами «рассматривает предложения» и «активно ищет работу» на HeadHunter разместили почти 1,5 тыс. инвестаналитиков, 16 биржевых аналитиков и три брокера.

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Лилия, Галявиева, Яна Загоровская