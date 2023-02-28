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Коммерсантъ FM
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Глава департамента ЦБ: легализация криптовалют внутри России несет фундаментальные риски

Центробанк (ЦБ) допускает использование криптовалюты в международных трансакциях и рассматривает варианты регулирования майнинга. Однако регулятор предупреждает о рисках, связанных с легализацией операций с криптовалютами внутри страны. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Елизавета Данилова

Елизавета Данилова

Фото: cbr.ru

Елизавета Данилова

Фото: cbr.ru

«Легализация операций с криптовалютами внутри страны, их допуск в регулируемую финансовую систему привел бы к реализации фундаментальных рисков: для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы, роста нелегальной деятельности»,— сказала Елизавета Данилова в интервью Национальному банковскому журналу.

Вопрос регулирования майнинга, добавила госпожа Данилова, обсуждается. Она напомнила, что в Госдуме рассматривается соответствующий законопроект, разработанный при участии Центробанка.

На сегодняшний день в России нет законодательства, регулирующего майнинг. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 17 ноября 2022 года. Минфин выступил против предложения Центробанка о тотальном лицензировании майнинга в рамках законопроекта. Ведомство настаивает на совместном согласовании с Банком России нормативного акта об экспериментальном правовом режиме.

Законопроект должны были согласовать до конца 2022 года. Однако, как пояснили в Госдуме, его принятие отложили из-за опасений, что майнинг будет использован для незаконного вывода денег за рубеж. Рассмотрение документа продолжится в 2023 году.

Подробнее о легализации майнинга в России — в материале «Ъ FM» «Майнинг проверяет инициативы».

Лусине Баласян

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