Главные новости к утру 28 февраля

В 2022 году в России вышло на 10% меньше экземпляров газет и на 3,4% меньше журнальных номеров, чем в 2021-м, узнал «Ъ». Участники рынка связывают динамику с уходом ряда изданий по экономическим и политическим причинам.

Япония ввела санкции против 48 физических и 73 юридических лиц из России. Ограничения, в частности, распространились на ЧВК «Вагнер», Росбанк, главу концерна «Калашников» Алана Лушникова и замминистра обороны России Виктора Горемыкина.

Алкогольная сибирская группа договорилась об эксклюзивной дистрибуции в России виски The Officer’s Choice и Sterling Reserve индийской Allied Blenders & Distillers, узнал «Ъ». Контракт действует до октября 2025 года.

Говорить о выдвижении кандидатуры Владимира Путина на пост президента России в 2024 году «чуть-чуть преждевременно», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, президенту сейчас не до электоральных процедур.

Freedom Holding закрыл сделку по продаже российского бизнеса. Все активы холдинга в России перешли в собственность Максиму Повалишину.

Основатель Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин рассказал «Ъ», что планирует вложить 10 млрд руб. в разработку и производство мобильных устройств для потребительского рынка. Эксперты относятся к проекту скептически, считая, что у компании возникнут проблемы с лицензированием сервисов Google в России.

Лионель Месси назван лучшим игроком мира 2022 года. Футболист становится обладателем такого звания в восьмой раз в своей карьере.

ЦБ вернулся к идее законодательно урегулировать обмен информацией между банками и операторами связи, узнал «Ъ». Регулятор дорабатывает соответствующий законопроект.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило статистику о жертвах среди мирного населения Украины. По состоянию на 27 февраля 2023 года с начала боевых действий в стране зафиксировано 8101 погибших и 13479 раненых мирных граждан.

О предстоящих 28 февраля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».