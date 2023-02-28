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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 28 февраля

Президент России Владимир Путин примет участие в коллегии ФСБ.

Финский парламент проведет голосование по ратификации заявки страны в НАТО.

В Великом Новгороде состоится заседание Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

В Южно-Сахалинске городской суд продолжит рассмотрение иска Генеральной прокуратуры, в рамках которого просят взыскать с бывшего оператора проекта «Сахалин-1» Exxon Neftegas Limited почти 15,5 млрд руб. задолженности по налогам и пеням.

В России завершится эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольной продукции.

С 28 февраля по 3 марта Казахстан, Узбекистан и Индию посетит госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Москве Никулинский суд рассмотрит иск об изъятии в доход государства имущества бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко на более чем 50 млн руб.

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