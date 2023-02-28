Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин предложил запрещать возбуждать уголовные дела о налоговых преступлениях до окончания разбирательств в арбитраже. Он считает также необходимым установить ограничения применения статьи о мошенничестве для дел о возмещении налога на добавленную стоимость (НДС). Эти предложения войдут в ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России. Эксперты считают, что они отвечают интересам налогоплательщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правозащитники надеются, что арбитражные суды помогут бизнесу избежать уголовных процессов

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Правозащитники надеются, что арбитражные суды помогут бизнесу избежать уголовных процессов

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

В марте прошлого года в Уголовный кодекс РФ были приняты поправки, согласно которым уголовные дела о преступлениях в сфере уклонения от налоговых платежей (198–199.2 УК РФ) возбуждаются только по материалам налоговых органов. Недавно стало известно о новом проекте поправок, смягчающих ответственность за налоговые преступления. В частности, предлагается гарантировать предпринимателям, что в случае уплаты всех недоимок и пеней их не будут привлекать к уголовной ответственности; а сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов существенно сократить. Однако, по словам бизнес-омбудсмена в Орловской области Евгения Лыкина, к нему продолжают поступать заявления предпринимателей, в отношении которых уголовные дела об уклонении от уплаты налогов возбуждаются следствием еще до решения налогового органа.

«Количество жалоб в адрес уполномоченного на действия налоговых органов ежегодно растет,— пояснил господин Лыкин.— И складывающееся правоприменение по налоговым спорам повышает риск более частого возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. К примеру, речь идет о вменении непроявления должной осмотрительности, схем "дробления бизнеса", следствием чего выступают многомиллионные доначисления».

По его словам, правоприменение полностью строится на оценочных категориях, а налоговые органы зачастую не учитывают обстоятельства. Евгений Лыкин пояснил «Ъ-Черноземье», что в 2022 году ему поступили 26 жалоб предпринимателей на действия налоговых органов, а в 2021-м — 19.

Из-за спорного характера решений налоговых органов, которые обжалуются в арбитражном суде, Евгений Лыкин предлагает закрепить в УПК РФ положение о том, что уголовное дело о налоговом преступлении не может быть возбуждено до вступления в силу решения по разбирательству в арбитраже. Кроме того, уполномоченный указал на необходимость установить ограничения на применение ст. 159 УК РФ (мошенничество) при возмещении НДС.

Эти предложения войдут в ежегодный доклад президенту уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что предложение господина Лыкина вполне отвечает интересам налогоплательщиков: «Арбитражный процесс, как правило, нужен самому налогоплательщику, который может добиваться таким образом отмены решения налогового органа о неосновательно начисленных штрафах или сумм задолженности, подлежащей погашению. Уголовный процесс в этом контексте можно назвать крайне весомым аргументом в пользу налогового органа: наличие обвинительного приговора означает, что в рамках арбитражного спора у него не возникнет обязанность повторно доказывать сам факт совершения налогового нарушения. Если уголовное дело в связи с обвинениями в совершении налогового преступления возбуждается параллельно с ходом арбитражного спора, последний, скорее всего, будет "поставлен на паузу" до вынесения приговора, который, в свою очередь, будет иметь решающее значение при определении исхода спора».

Эксперт полагает, что применение статьи о мошенничестве по делам о возмещении НДС — распространенная практика, но ее нельзя назвать однозначной: «Есть много примеров отмены решений о квалификации таких действий именно как мошенничества, в том числе и в Верховном суде в качестве кассационной инстанции. Есть также примеры переквалификации таких действий по ст. 199 УК РФ, то есть в качестве включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений,— пояснил господин Жарский.— Не могу сказать, что такая переквалификация как-то существенно снижает тяжесть ответственности, поскольку и в этом случае достаточно высоки риски в том числе и лишения свободы, но, на мой взгляд, применение ст. 159 УК РФ в отношении налоговых преступлений в любом случае почти всегда выглядит притянутым».

Сергей Толмачев