Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин предложил запрещать возбуждать уголовные дела о налоговых преступлениях до окончания разбирательств в арбитраже. Он считает также необходимым установить ограничения применения статьи о мошенничестве для дел о возмещении налога на добавленную стоимость (НДС). Эти предложения войдут в ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России. Эксперты считают, что они отвечают интересам налогоплательщиков.
Правозащитники надеются, что арбитражные суды помогут бизнесу избежать уголовных процессов
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
В марте прошлого года в Уголовный кодекс РФ были приняты поправки, согласно которым уголовные дела о преступлениях в сфере уклонения от налоговых платежей (198–199.2 УК РФ) возбуждаются только по материалам налоговых органов. Недавно стало известно о новом проекте поправок, смягчающих ответственность за налоговые преступления. В частности, предлагается гарантировать предпринимателям, что в случае уплаты всех недоимок и пеней их не будут привлекать к уголовной ответственности; а сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов существенно сократить. Однако, по словам бизнес-омбудсмена в Орловской области Евгения Лыкина, к нему продолжают поступать заявления предпринимателей, в отношении которых уголовные дела об уклонении от уплаты налогов возбуждаются следствием еще до решения налогового органа.
«Количество жалоб в адрес уполномоченного на действия налоговых органов ежегодно растет,— пояснил господин Лыкин.— И складывающееся правоприменение по налоговым спорам повышает риск более частого возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. К примеру, речь идет о вменении непроявления должной осмотрительности, схем "дробления бизнеса", следствием чего выступают многомиллионные доначисления».
По его словам, правоприменение полностью строится на оценочных категориях, а налоговые органы зачастую не учитывают обстоятельства. Евгений Лыкин пояснил «Ъ-Черноземье», что в 2022 году ему поступили 26 жалоб предпринимателей на действия налоговых органов, а в 2021-м — 19.
Из-за спорного характера решений налоговых органов, которые обжалуются в арбитражном суде, Евгений Лыкин предлагает закрепить в УПК РФ положение о том, что уголовное дело о налоговом преступлении не может быть возбуждено до вступления в силу решения по разбирательству в арбитраже. Кроме того, уполномоченный указал на необходимость установить ограничения на применение ст. 159 УК РФ (мошенничество) при возмещении НДС.
Эти предложения войдут в ежегодный доклад президенту уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что предложение господина Лыкина вполне отвечает интересам налогоплательщиков: «Арбитражный процесс, как правило, нужен самому налогоплательщику, который может добиваться таким образом отмены решения налогового органа о неосновательно начисленных штрафах или сумм задолженности, подлежащей погашению. Уголовный процесс в этом контексте можно назвать крайне весомым аргументом в пользу налогового органа: наличие обвинительного приговора означает, что в рамках арбитражного спора у него не возникнет обязанность повторно доказывать сам факт совершения налогового нарушения. Если уголовное дело в связи с обвинениями в совершении налогового преступления возбуждается параллельно с ходом арбитражного спора, последний, скорее всего, будет "поставлен на паузу" до вынесения приговора, который, в свою очередь, будет иметь решающее значение при определении исхода спора».
Эксперт полагает, что применение статьи о мошенничестве по делам о возмещении НДС — распространенная практика, но ее нельзя назвать однозначной: «Есть много примеров отмены решений о квалификации таких действий именно как мошенничества, в том числе и в Верховном суде в качестве кассационной инстанции. Есть также примеры переквалификации таких действий по ст. 199 УК РФ, то есть в качестве включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений,— пояснил господин Жарский.— Не могу сказать, что такая переквалификация как-то существенно снижает тяжесть ответственности, поскольку и в этом случае достаточно высоки риски в том числе и лишения свободы, но, на мой взгляд, применение ст. 159 УК РФ в отношении налоговых преступлений в любом случае почти всегда выглядит притянутым».