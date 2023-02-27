Главные новости к утру 27 февраля

Рынок самиздат-литературы в России в 2022 году вырос на 20%, до 3,2 млрд руб., узнал «Ъ». Участники рынка ожидают восстановления роста продаж книг независимых авторов.

С мая по декабрь 2022 года объем импорта iPhone в Россию из Индии достиг 165 тыс. устройств, сообщили «Ведомости». Это более чем в два раза больше, чем в 2021 году.

Самой дорогой компанией Рунета по версии Forbes стал «Яндекс». При этом стоимость компании за год снизилась в 1,7 раза: с $17,4 млрд до $10,2 млрд.

Государство в 2022 году в несколько раз увеличило затраты на социальную рекламу, узнал «Ъ». В 2022 году фокус с антикоронавирусных кампаний сместился на нацпроекты — «Демография», «Экология» и др.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских физических и юридических лиц. Под ограничения, в частности, подпали движение «Народный фронт "За Россию"» и структуры создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Правительство с 1 апреля может запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники, узнал «Ъ». Кабмин планирует ввести на радиоэлектронную продукцию отраслевой сбор.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал авторскую колонку, в которой связал вопрос о дальнейшем существовании России с вопросом «дальнейшего существования всей человеческой цивилизации».

Мосгорсуд не освободил из-под стражи участников конфликта между бывшими участниками общественного движения «СтопХам» (ликвидировано по требованию Минюста) и бойцами полицейского спецназа «Гром», узнал «Ъ». Гражданским участникам инцидента вменили в вину групповое хулиганство и применение насилия к представителям власти.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал китайский план по урегулированию ситуации на Украине. По его мнению, документ ставит жертву и агрессора на один уровень.

МИД Саудовской Аравии объявил о выделении Украине пакета финансовой помощи на сумму $400 млн. Страны также подписали меморандум о взаимопонимании.

О предстоящих 27 февраля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».