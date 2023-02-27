Медведев: к боевым действиям на Украине привели попытки «англосаксонской цивилизации» «растерзать» Россию

В издании «Известия» вышла авторская колонка Дмитрия Медведева, экс-президента России и зампредседателя Совбеза РФ. Текст посвящен причинам «нынешнего геополитического кризиса», который, по мнению политика, был спровоцирован «оборзевшей от своей безнаказанности англосаксонской цивилизацией».

В материале Дмитрий Медведев называет две «точки невозврата», которые, как он считает, привели к напряженности в международных отношениях. Он упоминает войну в Грузии 2008 года, называя экс-президента страны Михаила Саакашвили придурком, наркоманом и авантюристом, а также события 2014 года, приведшие к утрате украинским руководством контроля над Крымом.

«Любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше»,— написал Дмитрий Медведев. По его мнению, мир без России «нам не нужен», а гипотетический вопрос о дальнейшем существовании России будет сопряжен с вопросом «дальнейшего существования всей человеческой цивилизации».

Как считает экс-президент России, политика западных стран ведет к апокалипсису и исходящим радиацией дымным завалам.