Главные анонсы 27 февраля

В Брюсселе состоится встреча верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с президентом Сербии Александром Вучичем и главой самопровозглашенного Косово Альбином Курти.

В Госдуму РФ будет внесен законопроект о приравнивании жителей новых регионов—участников спецоперации к статусу ветеранов.

В Азербайджане начнется рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ожидаются переговоры с президентом и главой МИД.

В Сыктывкаре в Арбитражном суде республики продолжится рассмотрение дела о банкротстве осужденного по коррупционным статьям бывшего главы региона Вячеслава Гайзера.

В итальянском Милане апелляционный суд рассмотрит новую информацию американской стороны по делу задержанного в Италии Артема Усса, сына красноярского губернатора Александра Усса.

Космический корабль Crew Dragon с шестым регулярным экипажем Crew–6, в состав которого войдет российский космонавт Андрей Федяев, стартует на Международную космическую станцию.

В Минске городской суд возобновит слушания по уголовному делу в отношении бывшего корреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко.

Совет директоров «Татнефти» на заседании обсудит вопрос о создании представительства компании в Турции.

с 27 февраля по 1 марта в России пройдут ответные матчи четвертьфинала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу.