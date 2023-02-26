Постпредство России при ЕС назвало нелегитимными новые санкции

Постпредство России при Евросоюзе заявило, что новые санкции ЕС против России нелегитимны, как и предыдущие. Там считают, что запрет на транзит товаров двойного назначения через Россию вредит мировой торговле.

«Очередные рестриктивные меры ЕС в отношении России, как и все предыдущие, нелегитимны. Они приняты без одобрения Совета Безопасности ООН и потому незаконны. Евросоюз не может этого не понимать, а значит все его слова о своей приверженности Уставу ООН — пустой звук»,— сказано в заявлении постпредства.

По мнению постпредства, запрет на транзит некоторых товаров — это «попытка оказать давление на торговые связи третьих стран». В постпредстве добавили, что такое ограничение нанесет вред мировой торговле. Там также заявили, что ограничения ЕС против российских государственных СМИ нарушают права граждан европейских стран.

«Есовцы, похоже, решили полностью изолировать европейцев от альтернативной точки зрения. Такими темпами завтра можно ожидать, что европейского обывателя отрежут от любых иных источников информации, которые отказываются распространять есовские представления о псевдореальности»,— сказано в тексте заявления.

Накануне ЕС ввел 10-й пакет санкций против России в связи с годовщиной ввода российских войск на Украину. ЕС запретил экспорт критически важных технологий, промышленных товаров, тяжелых грузовых автомобилей, запчастей к ним. Под ограничения также попали электрогенераторы, бинокли, радары, компасы, конструкции для мостов, погрузчики и краны, насосы.

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Олеся Павленко