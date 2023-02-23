Россия и Белоруссия привязали цены на газ к рублю

Минэнерго Белоруссии и «Газпром» подписали протокол о формировании цен на поставки российского газа и уровне наценки на него. Согласно протоколу, стоимость газа привязана к рублю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь и уровне наценки на природный газ, реализуемый ОАО "Газпромтрансгаз Беларусь" покупателям в Республике Беларусь, на 2023–2025 годы»,— сказано в сообщении Минэнерго Белоруссии.

Белоруссия оплачивает российский газ в рублях с апреля 2022 года. В декабре президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об основных параметрах ценообразования в энергетике, в том числе поставках газа, на встрече в Минске 19 декабря. По словам господина Путина, Россия поставляет газ в Белоруссию на выгодных, преференциальных условиях.

3 февраля в Минэнерго сообщили, что Россия будет поставлять газ Белоруссии в 2023 году по ценам 2022-го — $128,5 за 1 тыс. куб. м. 7 февраля «Газпром» продлил договор на поставку газа в Белоруссию до 2025 года.

Олеся Павленко