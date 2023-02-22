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Коммерсантъ FM
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Высокотехнологичные парки вписывают в промполитику

Правительство внесло в Госдуму законопроект об урегулировании их статуса

В Госдуму внесен одобренный сегодня же на заседании правительства законопроект, устраняющий пробел в регулировании технопарков в сфере высоких технологий,— их погружают в закон о промышленной политике. Это нужно, чтобы такие «площадки» — как существующие, так и будущие — могли претендовать на меры поддержки, предусмотренные для индустриальных парков и промышленных технопарков, в том числе субсидии на создание инфраструктуры.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило и в тот же день внесло в Госдуму поправки к закону о промышленной политике — в части урегулирования правового статуса технопарков в сфере высоких технологий. Сейчас в России действует 12 таких парков, создавались они в рамках отдельной программы под эгидой Минцифры, которая была свернута в 2014 году.

В итоге сложилась ситуация, при которой высокотехнологичные технопарки не попадают под действие закона о промполитике, а потому весьма ограничены (по сравнению с индустриальными или промышленными парками) в получении господдержки, например компенсации затрат регионам или частным инвесторам на создание инфраструктуры парков.

Ранее правительство уже начало работу по унификации поддержки «парков» — в качестве единого администратора определен Минпромторг, а сами высокотехнологичные парки «вручную» постановлением правительства были включены в список получателей компенсации затрат на создание инфраструктуры (см. “Ъ” от 22 ноября).

Однако, как следует из пояснительной записки, для «осуществления возможности применения к технопаркам в сфере высоких технологий мер стимулирования деятельности в сфере промышленности» все же требуются и законодательные изменения.

Как поясняет директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко, связано это с тем, что «законом о промполитике прямо прописано, что претендовать на меры стимулирования могут соответствующие требованиям, установленным правительством, индустриальные и промышленные парки — эти положения, получается, не затрагивают технопарки в сфере высоких технологий».

Как правительство «замыкает» участников промкластеров друг на друга

Проектом предлагается установить аналогичные нормы и для высокотехнологичных технопарков — под ними понимаются площадки для осуществления бизнесом «инновационной деятельности и деятельности в сфере информационных технологий в целях обеспечения производства промышленной продукции и выведения на рынок новых продуктов технологий и услуг». Требования к ним будут утверждены правительством — проверять «площадки» на их соответствие критериям будет Минпромторг. Как отмечает Андрей Шпиленко, существующие высокотехнологичные технопарки смогут подтвердить соответствие этим требованиям или получить, как это сейчас делается, аккредитацию в качестве промышленных парков для получения мер поддержки. Предполагается, что это также позволит сформировать правовую основу для создания и развития новых технопарков в сфере высоких технологий.

Помимо этого, вносятся изменения в закон «О принципах организации публичной власти в субъектах РФ», наделяющие региональные органы в сфере промполитики полномочиями по установлению дополнительных требований к высокотехнологичным технопаркам и применению к ним мер поддержки уже на своем уровне.

Евгения Крючкова

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