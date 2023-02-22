Международная федерация журналистов приостановила членство СЖР

Членство Союза журналистов России (СЖР) в Международной федерации журналистов (МФЖ) приостановлено, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев, его слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Соловьев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Соловьев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Международная федерация журналистов была основана в 1926 году. Она представляет около 600 тыс. журналистов из 140 стран мира. Защищает социальные и профессиональные права журналистов, работающих в печатной и электронной прессе.

«Генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланже прислал мне письмо, в котором сообщил, что членство СЖР приостановлено»,— рассказал господин Соловьев.

О начале процесса приостановки членства и исключения из своего состава СЖР в МФЖ объявили 31 января. Решение было принято после того, как союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии заявили, что покинут МФЖ в том числе из-за присутствия в ней российских журналистов.

Позднее МФЖ опубликовал пресс-релиз, в котором объяснялось, что причиной приостановки членства СЖР стало открытие отделений российского союза в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Союз журналистов России — один из крупнейших национальных союзов в составе МФЖ. Участником международной федерации СЖР стал в 1995 году.

Милена Костерева