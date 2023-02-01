Исключение Союза журналистов России из международной федерации рассмотрят в конце февраля

В ходе заседания исполнительного комитета Международной федерации журналистов (IFJ), которое пройдет 22 февраля, представители организации рассмотрят приостановку членства в ней Союза журналистов России (СЖР). Причиной для инициирования приостановки членства стало открытие отделений СЖР в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

В пресс-релизе организации говорится, что 9 февраля административный комитет IFJ рассмотрит отчет генерального секретаря организации о деятельности СЖР. После этого исполнительный комитет на внеочередной сессии 22 февраля может приостановить членство СЖР в федерации.

«В октябре СЖР создал четыре отделения в аннексированных Россией областях Украины. IFJ выступил с заявлением, осуждающим этот шаг. Исполнительный комитет IFJ единогласно принял предложение… приводящее в действие статью 16 Устава IFJ, что может привести к приостановке деятельности и в конечном итоге исключению организации-члена»,— говорится в материале IFJ.

Федерация выпустила заявление о приостановке членства СЖР на фоне недовольства представителей Дании, Исландии, Норвегии и Финляндии относительно деятельности организации по трем вопросам — «России, прозрачности и демократии». Профсоюзы четырех стран объявили о своем намерении выйти из IFJ в том случае, если организация не примет меры по исправлению сложившейся ситуации.

Как считает глава СЖР Владимир Соловьев, исключение союза из IFJ — это инициатива «двух украинских союзов», которых поддержали представители других стран.

Подробнее об исключении СЖР из IFJ — в материале «Ъ» «Неисключительная мера».

Андрей Сапожников