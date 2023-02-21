Джо Байден встретился с президентом Польши Дудой

Президент США Джо Байден встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Американский президент прибыл в Польшу сегодня, 21 февраля. Видео встречи лидеров двух стран опубликовала канцелярия господина Дуды в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной Meta).

В ходе переговоров с Джо Байденом польская сторона может затронуть тему передачи Украине любого необходимого для обороны оружия. Ожидается, что Джо Байден, в частности, выступит с речью по случаю годовщины специальной военной операции. Также он встретится с лидерами стран «Бухарестской девятки», генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и сотрудниками посольства США в Варшаве.

Поездка Джо Байдена в Польшу планировалась 20 февраля, однако накануне американский президент посетил Киев с необъявленным визитом. В Киеве он провел чуть более пяти часов.

Подробнее о визита Джо Байдена в Польшу — в публикации «Ъ».

Лусине Баласян