Главные новости к утру 21 февраля

Больше 700 человек пострадали при новых землетрясениях на границе Турции и Сирии. Погибли не меньше четырех человек в Турции и столько же — в Сирии.

Нидерланды опасаются диверсий РФ на подводной инфраструктуре в Северном море. Они рекомендовали операторам энергетической инфраструктуры усилить меры безопасности.

Китайские грузовики заняли половину российского рынка, узнал «Ъ». При этом продажи КамАЗа, согласно данным аналитиков, сокращаются. Однако на КамАЗе подчеркивают, что эта статистика не учитывает «поставки федеральным заказчикам и на новые территории», а производство на заводе не снижается. Подробнее.

Глава МИД КНР Цинь Ган призвал прекратить заявления в духе «сегодня — Украина, завтра — Тайвань». Он считает, что КНР сталкивается с угрозой своему суверенитету. О мирном плане Китая по Украине

Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом США в первую очередь позвонит Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Он уверен, что сможет урегулировать конфликт в течение суток. Бывший глава государства выступил против продолжения политики многомиллиардной поддержки Украины.

Первая партия произведенных в Германии боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard будет направлена на Украину к июлю, ожидает гендиректор Rheinmetall AG Армин Паппергер. Швейцария и Бразилия ранее отказались поставлять такие боеприпасы на Украину.

Информация о сделках и вакансиях, размещенная на сервисах объявлений, может передаваться на портал «Госуслуги», выяснил «Ъ». Такой вариант интеграции, обязательной для классифайдов с 1 марта, установлен в новом проекте постановления правительства. Участники рынка утверждают, что информацию передавать не планируют, а интеграция будет работать только в части, необходимой для конкретных услуг — например, регистрации недвижимости. Подробнее.

Президент США Джо Байден приехал на поезде в Польшу после необъявленного визита в Киев. Ожидается, что он выступит с речью, приуроченной к приближающейся годовщине ввода войск РФ на Украину. О визите

О предстоящих 21 февраля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».