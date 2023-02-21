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Коммерсантъ FM
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Нидерланды опасаются диверсий РФ на подводной инфраструктуре в Северном море

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов предупредила операторов энергетической инфраструктуры в Северном море о рисках диверсий со стороны России. Утверждается, что Москва проводит «деятельность, указывающую на шпионаж, а также подготовку операций по нарушению и диверсиям» на подводных кабелях, оффшорных ветряных электростанциях и газопроводах.

Выводы разведки приводятся в отчете. На документ обратила внимание Financial Times. Глава разведки генерал Ян Свилленс сообщил журналистам, что Нидерланды в последние месяцы обнаружили судно, которое пыталось нанести на карту объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, операция не удалась, так как на действие судна отреагировали военно-морские силы Нидерландов и береговая охрана.

Как отмечает FT, в докладе операторам рекомендуют усилить меры безопасности. В документе также описаны попытки «российских разведчиков обойти санкции».

Норвегия ранее также выпустила доклад, в котором проводилась оценка возможных диверсий на подводной инфраструктуре. Осло считает маловероятным, что это произойдет в 2023 году, однако не исключает диверсий при эскалации конфликта на Украине. По мнению властей Норвегии, нефтяной сектор является наиболее уязвимой целью.

В сентябре 2022 года произошла диверсия на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые были предназначены для поставок российского газа в Европу. Они были подорваны в исключительной экономической зоне Дании и Швеции. Никто не взял на себя ответственность за подрыв инфраструктуры. Президент России Владимир Путин обвинял в произошедшем «англосаксов». В феврале 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором заявил о причастности США к диверсии, Вашингтон назвал это ложью.

Леонид Уварчев

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