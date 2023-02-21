Немецкий концерн намерен отправить первую партию боеприпасов для Gepard на Украину к июлю

Первая партия произведенных в Германии боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard будет направлена на Украину к июлю, ожидает гендиректор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер. Как передает CNN, он также сообщил журналистам, что 20 бронированных машин Marder будут готовы к отправке на Украину к концу марта.

По словам господина Паппергера, его компания «удвоила мощности, а в некоторых секторах даже утроила их». Он отметил, что концерн работает «на полную мощность», но может увеличить ее при наличии контрактов.

Германия поставила Украине около 30 установок Gepard. Проблема со снабжением украинских вооруженных сил боеприпасами к ЗСУ вскрылась, когда Берлин не смог убедить нейтральную Швейцарию передать снаряды для этих установок — они производятся в этой стране дочерним предприятием Rheinmetall. Не смог канцлер Олаф Шольц убедить и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву направить Украине соответствующие снаряды, имеющиеся в достаточном количестве у бразильской армии.

Подробнее о проблеме с поставками боеприпасов — в материале «Ъ» «Угроза боеприпасности».

Леонид Уварчев