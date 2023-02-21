Главные анонсы 21 февраля

В Москве в Гостином дворе президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.

Завершается прием предложений по кандидатурам в первые составы избирательных комиссий Запорожской и Херсонской областей.

В Варшаве президент США Джо Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и выступит с речью на территории Королевского замка.

Премьер Италии Джоджа Мелони, как ожидается, посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Брюсселе пройдет встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

Нидерланды закроют торгпредство России в Амстердаме.

В Москве суд рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении «Уралхима» в связи с нарушением закона о персональных данных.

В Сыктывкаре арбитражный суд республики Коми рассмотрит дело о банкротстве осужденного по коррупционным статьям бывшего главы региона Вячеслава Гайзера.

Польша запретит движение белорусских грузовиков на последнем работающем для перевозки товаров пограничном переходе с Белоруссией.