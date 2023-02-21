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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 февраля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

0:30. Министерство иностранных дел Германии разместило на своем сайте рекомендацию гражданам отказаться от поездок в Россию и призывает тех из них, кто уже находится в РФ, соблюдать в ближайшие дни осторожность. Особенно в МИДе предупреждают об опасности выезда в граничащие с Украиной административные области России - Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую и Краснодарский край. «С 20 по 26 февраля 2023 года правительство РФ планирует ряд мероприятий. Будьте особенно бдительны и осторожны. В частности, избегайте большого скопления людей»,- призвали в немецком министерстве.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 февраля

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