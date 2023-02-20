Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 февраля

15:40. Власти Белгородской области привели данные о повреждениях гражданских объектов в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа, которое за сегодняшний день двады попало под обстрел ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обстрел Вознесеновки в Белгородской области

Фото: https://t.me / vvgladkov Обстрел Вознесеновки в Белгородской области

Фото: https://t.me / vvgladkov

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, два домовладения сильно повреждены, еще в четырех выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также под обстрел попало местное предприятие.

13:50. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продолжении обстрелов приграничных с Украиной населенных пунктов

Под огнем оказались села Гуево и Горналь в Суджанском районе. По словам господина Старовойта, пострадавших и разрушений нет, но в Горнале перебита линия электропередачи. Ремонтные бригады приступят к восстановлению подачи электроэнергии после окончания обстрела.

13:40. Рособрнадзор обсуждает возможность получения выпускниками школ в приграничных регионах — Белгородской, Курской и Брянской областях — аттестатов без сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

12:17. МЧС повторно сообщает об обстреле села Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области, местные жители получили уведомления об этом в районе 12:00.

12:15. ВСУ второй раз за день обстреливают Новую Таволжанку Шебекинского округа в Белгородской области, подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, обстреливается бытовой корпус птицефабрики, все ее сотрудники эвакуированы. МЧС сообщило о начале повторного обстрела в районе 11:30.

11:24. МЧС разослало местным жителям сообщения о начале обстрела поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области: «Спуститесь в подвал, укрытие».

11:23. ВСУ обстреляли еще один населенный пункт в Шебекинском округе Белгородской области — село Вознесеновка. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, «на территории нескольких предприятий есть разрушения»:

«Людей организованно вывозим с их территорий»

По предварительным данным, пострадавших нет. Однако повреждения зафиксированы также в нескольких частных домах.

10:46. Следственный комитет России (СКР) будет расследовать факты обстрелов «украинскими боевиками» села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, где вчера под огнем погибла девочка, а сегодня утром — женщина. Об этом сообщили в ведомстве.

Также следователи изучат факты последних обстрелов хутора Старый Волоконовского района, села Пороз Грайворонского округа, поселка Староселье Краснояружского района.

10:41. ВСУ сегодня утром обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, сообщили в своем telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Власти зафиксировали семь «прилетов». Пострадавших и повреждений жилья нет. Однако «вновь нарушено энергоснабжение поселка». Ремонтные бригады приступят к восстановлению, «как только позволит ситуация», заверил глава региона.

«Понедельник начался с очередного обстрела курского приграничья»,— заметил губернатор

10:23. Губернатор уточнил, что пострадавшая во время обстрела в Новой Таволжанке умерла в машине скорой помощи.

«Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди. Один человек погиб. Женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен. Мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей»,— написал господин Гладков в своем telagram-канале.

9:53. ВСУ в данный момент вновь обстреливают село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, где вчера от разрыва снаряда погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время утреннего совещания в облправительстве.

Глава региона сказал, что есть пострадавший, но подробностей не привел. Он отправил в район села главу Шебекинского округа.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 февраля