ТАСС: шесть военных погибли на пожаре в блиндаже в Курской области

Утром понедельника, 20 февраля, шесть военнослужащих погибли и один пострадал в при пожаре в блиндаже в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным агентства, в районе 10:40 у села Уланок Суджанского района произошел пожар в блиндаже, где было семь военнослужащих. При возгорании сдетонировали боеприпасы. Шестеро солдат погибли на месте, один получил ожоги.

По данным telegram-канала Baza, взрыв случайно устроили солдаты-срочники, расположившиеся в блиндаже. Якобы военнослужащие топили печь и плеснули туда бензин, после чего раздался взрыв.

Село Уланок находится в 9 км от границы с Украиной.

Сергей Калашников

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