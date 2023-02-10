Ракеты меняют курс

Вчера, согласно официальным сообщениям, впервые с 19 января под украинские обстрелы попали сразу три белгородских муниципалитета в Шебекинском и Грайворонском городских округах, граничащих с Харьковской областью. При этом сразу три ракеты были сбиты в Грайворонском округе, который реже других, более восточных приграничных муниципалитетов, попадает под огонь ВСУ. Этот ракетный обстрел стал одним из самых массовых в Белгородской области с начала спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Гладков Фото: Вячеслав Гладков

В четверг белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил сразу о трех обстрелах региона, затронувших мирных жителей. Около 9:20 утра жителям села Муром Шебекинского городского округа (находится в километре от границы) стали приходить сообщения о необходимости занять укрытия. Впоследствии Вячеслав Гладков подтвердил, что село «попало под массированный обстрел», но жертв и пострадавших удалось избежать. «Есть повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением»,— уточнил глава региона.

Около 16:45 он сообщил, что в Грайворонском городском округе (конкретное место не уточнялось) системой ПВО было сбито три ракеты. В этом случае также обошлось без повреждений. А в ходе вечернего обстрела, произошедшего около 18:00, на хуторе Балки Шебекинского округа (около километра от границы) снарядом была повреждена летняя кухня частного домовладения.

Главы Шебекинского и Грайворонского округов вчера дополнительно комментировать инциденты не стали. Зато в соцсетях среди жителей Шебекинского округа опять разразилась дискуссия о несвоевременности оповещения при обстреле Мурома. Власти, неоднократно заявлявшие, что заранее сообщить об артиллерийском залпе невозможно, во вчерашнюю дискуссию в соцсетях не вмешивались.

Исходя из официальных сообщений чиновников, обстрел 9 февраля — самый массированный (власти сообщают только о попаданиях по гражданской инфраструктуре) с 19 января, когда под огонь попали несколько сел Белгородского района, Валуйского и Шебекинского округов. До этого три и более белгородских муниципалитета в один день обстреливались достаточно редко: в январе таких случаев было два, в декабре — четыре, в ноябре — два, в сентябре — один. Лишь в октябре, после ухода российских военных из Харьковской области, массовых обстрелов было сразу семь.

Случаи парных перехватов украинских ракет у гражданских объектов, по официальным данным, происходили в Белгородской области пять раз — дважды в Белгороде (3 июля, когда точное число ракет не уточнялось, и 8 сентября), дважды в Валуйском округе (14 ноября и 5 февраля) и один раз в Новооскольском округе (14 октября). Таким образом, ракетная атака 9 февраля могла стать одной из самых массовых.

Над Грайворонским округом тактическую ракету («Точка-У») сбивали лишь один раз — 15 ноября. Округ страдал от обстрелов гражданской инфраструктуры (около 20 случаев) реже, чем находящиеся восточнее приграничные муниципалитеты — Белгородский район (около 50), Шебекинский (примерно 60) и Валуйский (около 30) округа. От нынешнего района активных боевых действий Грайворонский район удален на несколько десятков километров. Но по украинским военным в Харьковской области регулярно наносятся удары, сообщает Минобороны.

В начале февраля, напомним, президент России Владимир Путин поставил перед Минобороны задачу ликвидировать возможность обстрела украинскими силовиками приграничных регионов.

Олег Мухин