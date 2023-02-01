Владимир Путин поставил Минобороны задачу не допускать обстрелов приграничных регионов

Президент России Владимир Путин поставил перед Минобороны задачу ликвидировать возможность обстрела украинскими силовиками приграничных регионов. Об этом стало известно в ходе совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС.

Владимир Путин также напомнил, что на прошлой неделе встречался с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым и по итогам этой встречи были даны «конкретные поручения». Кроме того, президент сказал о необходимости восстановления домов жителям приграничных территорий, страдающих от обстрелов.

В Белгородской области из-за украинских обстрелов из приграничных муниципалитетов пришлось отселить более 3,7 тыс. человек, рассказал на совещании вице-премьер Марат Хуснуллин.



Сейчас большинство из них проживает в пунктах временного размещения. Возведение жилья для расселенных потребует 9,4 млрд руб.

О чем Вячеслав Гладков рассказывал Владимиру Путину в ходе личной встречи — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин