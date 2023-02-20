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Коммерсантъ FM
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Голландская разведка: Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов

17 российских дипломатов должны покинуть Нидерланды в соответствии с решением об уравнивании численности дипломатических работников, работающих в двух странах. Об этом заявил глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Ян Свилленс.

Ранее сообщалось, что покинуть Нидерланды должны будут десять российских дипломатов, однако Ян Свилленс, слова которого приводит ТАСС, уточнил, что теперь речь идет о семнадцати сотрудниках диппредставительства. Кроме того, добавил господин Свилленс, Нидерланды перестали принимать новых людей, о которых известно, что они являются сотрудниками российской разведки.

18 февраля Нидерланды объявили о решении ограничить количество российских дипломатов в Гааге, а также закрыть российское торгпредство в Амстердаме и свое консульство в Санкт-Петербурге. В ответ на решение голландских властей посольство России в Нидерландах решило с 20 февраля прекратить прием посетителей по оформленным записям.

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