Посольство РФ в Нидерландах не будет принимать посетителей после сокращения персонала

Посольство России в Нидерландах сообщило, что с 20 февраля прекращает прием посетителей по оформленным записям. Это связано с решением голландских властей сократить персонал дипмиссии.

Посольство также прекращает прием посетителей по пенсионным вопросам и оформление свидетельств на возвращение в Россию. Посольство будет только выдавать паспорта и водительские удостоверения.

О решении Нидерландов накануне, 18 февраля, сообщалось в заявлении министра иностранных дел страны Вопке Хукстры. Власти решили закрыть свое консульство в Санкт-Петербурге, российское торгпредство в Амстердаме и сократить количество российских дипломатов в Гааге.

Некоторым российским дипломатам придется покинуть Нидерланды в течение двух недель. В ведомстве объяснили, что ограничат число дипломатов в посольстве РФ в Гааге для соответствия числу дипломатов в посольстве Нидерландов в Москве. В МИД РФ пообещали принять ответные меры.

Лусине Баласян