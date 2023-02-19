В результате украинского обстрела Шебекинского округа Белгородской области погибла девочка

Украинские силовики в очередной раз обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате обстрела погибла девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей»,— сообщил в своем telegram-канале господин Гладков.

Побывав на месте трагедии, губернатор уточнил, что погибшей Василисе было 12 лет: «В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной… Никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова не воскресят единственного ребенка».

По словам главы региона, во время атаки девять артиллерийских снарядов повредили три частных дома, одну хозпостройку и автомобиль - «обычные жилые дома, обычного мирного села…».

За сегодняшний день это как минимум четвертый обстрел Белгородской области со стороны Украины, затронувший гражданские объекты. Ранее под огонь попали Волоконовский и Краснояружский районы, а также Грайворонский городской округ.

Олег Мухин