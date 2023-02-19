Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:20

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 февраля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

16:20. Доброволец Иван Белый из Обоянского района Курской области погиб в зоне специальной военной операции, выполняя боевую задачу. В правительстве региона выразили слова соболезнования родным и близким воина.

13:05. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о формировании очередного гуманитарного груза для участников спецоперации. По его сообщению в соцсетях, при поддержке местных предпринимателей и горожан закупаются генераторы, антенны, усиленные аккумуляторы, тепловизоры, пауэрбанки, печи-буржуйки, бензопилы, топоры, шуруповерты, саморезы и гвозди, наборы отверток, газовые баллоны и газовые плитки, зажигалки и фонари. Также бойцам передадут блиндажные свечи, строительный материал, спальные мешки, термоодеяла.

«Как не раз отмечалось, одежда на передовой – расходный материал, поэтому в обязательном порядке коллеги соберут в посылку тактические перчатки, зимние костюмы, термобелье и термоноски, берцы и резиновые сапоги, рюкзаки, шапки и дождевики. Из продуктов – традиционные нескоропортящиеся консервы, паштеты, орехи, сахар, кофе, чай, сладости, сгущенка, фольгированные обеды; сигареты. Кроме того, в посылку также войдут аптечки на липучках и медикаменты. Груз получится значительным, соответствующим текущим потребностям на фронте. В ближайшее время посылка будет сформирована и передана бойцам лично мэром Юрием Парахиным. Отмечу, что глава города регулярно выезжает на передовую, чтобы поддержать бойцов»,- пояснил советник губернатора Сергей Лежнев.

12:28. Украинские военные трижды за утро 19 февраля обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района Курской области. В общей сложности зафиксировано девять прилетов. По данным губернатора Романа Старовойта, «никто не пострадал», а повреждения получили три домовладения. В них выбиты окна, посечены кровли и фасады.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 февраля

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...