Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 февраля

16:20. Доброволец Иван Белый из Обоянского района Курской области погиб в зоне специальной военной операции, выполняя боевую задачу. В правительстве региона выразили слова соболезнования родным и близким воина.

13:05. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о формировании очередного гуманитарного груза для участников спецоперации. По его сообщению в соцсетях, при поддержке местных предпринимателей и горожан закупаются генераторы, антенны, усиленные аккумуляторы, тепловизоры, пауэрбанки, печи-буржуйки, бензопилы, топоры, шуруповерты, саморезы и гвозди, наборы отверток, газовые баллоны и газовые плитки, зажигалки и фонари. Также бойцам передадут блиндажные свечи, строительный материал, спальные мешки, термоодеяла.

«Как не раз отмечалось, одежда на передовой – расходный материал, поэтому в обязательном порядке коллеги соберут в посылку тактические перчатки, зимние костюмы, термобелье и термоноски, берцы и резиновые сапоги, рюкзаки, шапки и дождевики. Из продуктов – традиционные нескоропортящиеся консервы, паштеты, орехи, сахар, кофе, чай, сладости, сгущенка, фольгированные обеды; сигареты. Кроме того, в посылку также войдут аптечки на липучках и медикаменты. Груз получится значительным, соответствующим текущим потребностям на фронте. В ближайшее время посылка будет сформирована и передана бойцам лично мэром Юрием Парахиным. Отмечу, что глава города регулярно выезжает на передовую, чтобы поддержать бойцов»,- пояснил советник губернатора Сергей Лежнев.

12:28. Украинские военные трижды за утро 19 февраля обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района Курской области. В общей сложности зафиксировано девять прилетов. По данным губернатора Романа Старовойта, «никто не пострадал», а повреждения получили три домовладения. В них выбиты окна, посечены кровли и фасады.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 февраля