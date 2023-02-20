«По-тихому отсидеться уже не получится»

США и КНР обменялись упреками. Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Вашингтон, в частности, предупредил Пекин о недопустимости поддержки России. Между тем Ван И отправляется с визитом в Москву, а председатель Си Цзиньпин анонсировал речь по случаю годовщины начала украинского конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в успехе миссии китайского лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Воздушные шары или аэростаты, или неопознанные летающие объекты, как известно, сорвали визит Энтони Блинкена в Китай в начале февраля. Тем не менее госсекретарь США сумел встретиться с китайским коллегой Ван И на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене. Стороны обменялись упреками. Вашингтон считает, что Пекин принял специальную программу, дабы шпионить за Америкой посредством указанных выше аэростатов. Ван И ответил, что, наоборот, это вы за нами шпионите. Воздушный шар был научным, никому не мешал и не угрожал, а вы его сбили — так себя вести недопустимо.

В свою очередь господин Блинкен заявил, что в курсе планов китайского руководства поставлять России нелетальное оружие, но, может быть, даже и летальное, а также помогать обходить санкции. Так вот, делать этого не следует. Иначе будут неприятности. И, кроме того, СМИ активно пишут о секретных переговорах США и военной делегации Тайваня.

Китайская сторона при этом намеревается выступить в роли миротворца. Ван И едет в Россию, а председатель Си Цзиньпин анонсировал речь по случаю годовщины начала украинского конфликта. Он намерен призвать к миру, поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом призывает внять озабоченностям России относительно ее безопасности. Запад он призовет к ответственности, чтобы они занимались не поставками оружия, а больше политическим урегулированием. Сложно сказать, насколько Китай сможет сейчас на что-то серьезно повлиять. Очень непросто понравиться всем сразу и усидеть на нескольких стульях одновременно. И что такого нового и прорывного может предложить руководитель КНР?

В целом очень похоже, что Пекин ситуация в корне не устраивает, и он, как глобальный игрок, хочет вмешаться, потому что несет прямые убытки от мировой нестабильности. И это может слишком дорого обойтись с таким-то количеством населения, которое не всегда всем довольно.

Если получится, тогда можно будет сказать: я, председатель Си Цзиньпин, настоящий мировой лидер, а вы, Запад, умеете только раздувать конфликты и сеять хаос. Надо отметить, что многие уже пытались выступать посредниками, и ни у кого пока не получилось. Есть большие основания предполагать, что и у Поднебесной не выйдет. Но тем не менее до этого Китай явно выжидал, чья возьмет. И вот заметно, что эта тактика себя исчерпывает. Приходится делать определенные шаги. Наверное, это положительный факт.

И еще один интересный момент: если все-таки получится, то какая роль уготована впоследствии России? Если рассуждать логически, лидер — это Китай — ему противостоит коллективный Запад, а Москва, получается, где-то посередине. Или все-таки ближе к Китаю и ей предложено согласиться с руководящей ролью восточного стратегического партнера? Или же Си Цзиньпин теоретически может договориться с Западом и заключить с ним некий пакт, и тогда перспективы РФ также представляются туманными.

Как бы то ни было, вряд ли коллективный Запад согласится править миром на троих и поделить сферы влияния. Причем так кажется, что и КНР явно не восторге от подобной перспективы. Так или иначе, ждем подключения индийских товарищей — они ведь тоже претендуют на лидерство. Самое время проявить инициативу. Но, видно, по-тихому отсидеться уже ни у кого не получится. Это и есть главный вывод.

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