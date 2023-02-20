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Коммерсантъ FM
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«По-тихому отсидеться уже не получится»

Дмитрий Дризе — о роли Китая в урегулировании украинского конфликта

США и КНР обменялись упреками. Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава канцелярии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Вашингтон, в частности, предупредил Пекин о недопустимости поддержки России. Между тем Ван И отправляется с визитом в Москву, а председатель Си Цзиньпин анонсировал речь по случаю годовщины начала украинского конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в успехе миссии китайского лидера.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Воздушные шары или аэростаты, или неопознанные летающие объекты, как известно, сорвали визит Энтони Блинкена в Китай в начале февраля. Тем не менее госсекретарь США сумел встретиться с китайским коллегой Ван И на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене. Стороны обменялись упреками. Вашингтон считает, что Пекин принял специальную программу, дабы шпионить за Америкой посредством указанных выше аэростатов. Ван И ответил, что, наоборот, это вы за нами шпионите. Воздушный шар был научным, никому не мешал и не угрожал, а вы его сбили — так себя вести недопустимо.

Как Россию критиковали на конференции по безопасности в Мюнхене

Как Россию критиковали на конференции по безопасности в Мюнхене

В свою очередь господин Блинкен заявил, что в курсе планов китайского руководства поставлять России нелетальное оружие, но, может быть, даже и летальное, а также помогать обходить санкции. Так вот, делать этого не следует. Иначе будут неприятности. И, кроме того, СМИ активно пишут о секретных переговорах США и военной делегации Тайваня.

Китайская сторона при этом намеревается выступить в роли миротворца. Ван И едет в Россию, а председатель Си Цзиньпин анонсировал речь по случаю годовщины начала украинского конфликта. Он намерен призвать к миру, поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом призывает внять озабоченностям России относительно ее безопасности. Запад он призовет к ответственности, чтобы они занимались не поставками оружия, а больше политическим урегулированием. Сложно сказать, насколько Китай сможет сейчас на что-то серьезно повлиять. Очень непросто понравиться всем сразу и усидеть на нескольких стульях одновременно. И что такого нового и прорывного может предложить руководитель КНР?

В целом очень похоже, что Пекин ситуация в корне не устраивает, и он, как глобальный игрок, хочет вмешаться, потому что несет прямые убытки от мировой нестабильности. И это может слишком дорого обойтись с таким-то количеством населения, которое не всегда всем довольно.

Если получится, тогда можно будет сказать: я, председатель Си Цзиньпин, настоящий мировой лидер, а вы, Запад, умеете только раздувать конфликты и сеять хаос. Надо отметить, что многие уже пытались выступать посредниками, и ни у кого пока не получилось. Есть большие основания предполагать, что и у Поднебесной не выйдет. Но тем не менее до этого Китай явно выжидал, чья возьмет. И вот заметно, что эта тактика себя исчерпывает. Приходится делать определенные шаги. Наверное, это положительный факт.

Как главный дипломат КНР взялся за украинское урегулирование

Как главный дипломат КНР взялся за украинское урегулирование

И еще один интересный момент: если все-таки получится, то какая роль уготована впоследствии России? Если рассуждать логически, лидер — это Китай — ему противостоит коллективный Запад, а Москва, получается, где-то посередине. Или все-таки ближе к Китаю и ей предложено согласиться с руководящей ролью восточного стратегического партнера? Или же Си Цзиньпин теоретически может договориться с Западом и заключить с ним некий пакт, и тогда перспективы РФ также представляются туманными.

Как бы то ни было, вряд ли коллективный Запад согласится править миром на троих и поделить сферы влияния. Причем так кажется, что и КНР явно не восторге от подобной перспективы. Так или иначе, ждем подключения индийских товарищей — они ведь тоже претендуют на лидерство. Самое время проявить инициативу. Но, видно, по-тихому отсидеться уже ни у кого не получится. Это и есть главный вывод.

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