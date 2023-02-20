Полковнику запретили гулять по ночам

Как стало известно “Ъ”, фигурант резонансного уголовного дела о хищении 45 га земель Минобороны, бывший заместитель руководителя департамента расквартирования военного ведомства Сергей Бородин настолько активно сотрудничает со следствием, что СКР ходатайствовал о переводе его из-под домашнего ареста под запрет определенных действий. Правда, следователь при этом посчитал, что обвиняемый по-прежнему может всячески противодействовать расследованию, в том числе информируя сообщников «о проводимых мероприятиях по уголовному делу и согласовывая с ними свою позицию». Однако «изолировать от общества» господина Бородина было предложено почему-то только с десяти часов вечера и до шести утра. Суд возражать не стал.

Из представленных в 235-й гарнизонный военный суд следователем Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР документов следовало, что бывший заместитель руководителя департамента расквартирования военного ведомства Сергей Бородин в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с землями Минобороны был задержан 28 июня 2022 года.

На следующий день по ходатайству следствия его отправили в СИЗО. Тогда из выступления представителя СКР следовало, что господин Бородин пытался замести следы своей противоправной деятельности как в октябре 2018 года, когда Главная военная прокуратура проводила проверку по фактам незаконного отчуждения земель Минобороны, так и после возбуждения уголовного дела.

Впрочем, оказавшись в следственном изоляторе, полковник Бородин практически сразу же признал свою вину и уже 30 августа заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с первым заместителем главного военного прокурора. В его рамках он рассказал «о соучастниках преступления, дал показания о механизме хищения земель обороны и безопасности, об обстоятельствах сговора соучастников, их ролях, размере похищенного имущества», а также «сообщил об иных преступлениях, не связанных с расследуемым, изобличив иных лиц». Благодаря этому уже 24 октября Сергея Бородина перевели под домашний арест.

А совсем недавно и эту меру пресечения следователь счел излишней, ходатайствовав в 235-м гарнизонном военном суде о переводе обвиняемого Бородина под запрет определенных действий. Обосновывая свою позицию, представитель ГВСУ СКР отметил, что фигурант, «выполняя взятые на себя обязательства по досудебному соглашению о сотрудничестве, активно способствовал и способствует раскрытию и расследованию преступления, дает последовательные и согласующиеся с другими доказательствами по уголовному делу показания, изобличил соучастников преступления, а также указал на иных лиц, причастных к совершенному мошенничеству».

Вместе с тем, как следовало из дальнейшего выступления следователя, особой уверенности в благонадежности полковника Бородина у него нет. При этом представитель СКР полагает, что фигурант может информировать «неустановленных соучастников преступления о проводимых по уголовному делу мероприятиях, согласовывать с ними свою позицию, а также принимать меры по сокрытию имущества, добытого преступным путем». Правда, по логике следствия, если полковник и планирует делать это, то ночью. Именно поэтому «изолировать от общества» господина Бородина было предложено с десяти часов вечера и до шести утра. Судья Илья Романенков возражать против этого, а также ряда других предложенных следователем запретов не стал.

Напомним, что помимо Сергея Бородина разработчиками аферы ГВСУ СКР считает еще двух полковников: бывших начальников Ватутинской и Алабинской квартирно-эксплуатационных частей Минобороны Валерия Майбороду и Азамата Хайруллина. По версии следствия, вступив в преступный сговор между собой, а также с гражданскими лицами, фигуранты в период с 2008 по 2019 год, используя свое служебное положение, похитили у Минобороны земли общей площадью более 45 га на территории Наро-Фоминского и Одинцовского городских округов Московской области стоимостью 900 млн руб. Среди них, например, оказалось более 12 га полигона Алабино. Часть незаконно полученных угодий участники этой схемы, по данным следствия, уже давно успели реализовать, и теперь там возведены коттеджи. Другую часть похищенной у военного ведомства земли, разбитую на небольшие участки, можно обнаружить в продаже и сейчас.

Олег Рубникович