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Коммерсантъ FM
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Инвалид, маляр и подсудимый

Стали известны участники несостоявшегося покушения на Владимира Соловьева

Басманный райсуд арестовал во вторник двух подозреваемых в подготовке покушения на известного журналиста Владимира Соловьева. Один из них оказался ранее дважды судимым инвалидом первой группы. В деле, по некоторым данным, фигурирует также хулиган, находившийся около года под домашним арестом, и неонацист, выпрыгнувший во время задержания в окно.

Один из подозреваемых, Василий Стрижаков, был ранее судим за покушение на убийство и наркотики

Один из подозреваемых, Василий Стрижаков, был ранее судим за покушение на убийство и наркотики

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Один из подозреваемых, Василий Стрижаков, был ранее судим за покушение на убийство и наркотики

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Из шести задержанных накануне в суд доставили только двух — безработного инвалида первой группы Василия Стрижакова и маляра АО РЖД Максима Дружинина. По версии СКР, оба являлись участниками запрещенной в России группы National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»), а сейчас подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), а также ст. 30 и 105 (подготовка покушения на убийство) УК РФ.

Дело по первой статье в главном следственном управлении СКР возбудили еще 31 марта, признав по нему потерпевшим Владимира Соловьева, а по второй — 21 апреля. Следствие считает, что, объединившись в группу, неонацисты вначале угрожали телеведущему, а затем по заданию СБУ решили его ликвидировать, взорвав вместе с машино

Василий Стрижаков рассказал, что он был женат, но его спутница погибла. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотиков (ст. 228 УК РФ) и еще одно покушение на убийство, но в обоих случаях был направлен на принудительное лечение. Свою причастность к покушению на господина Соловьева он отрицал. Не признавал вину и уроженец эстонской Нарвы Дружинин.

Ходатайства об их арестах судьи рассмотрели в закрытом для СМИ режиме. По официальным данным, заседания провели за закрытыми дверьми для сохранения гостайны и обеспечения безопасности участников разбирательства. Обе просьбы следствия были удовлетворены — подозреваемые будут находиться в СИЗО как минимум до 25 июня.

Максим Дружинин

Максим Дружинин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Максим Дружинин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Их адвокаты просили ограничиться домашними арестами, утверждая, что никаких улик в отношении них нет, а, например, найденные в ходе обыска у подозреваемого Дружинина бутылки с коктейлем Молотова силовики принесли с собой и подбросили.

В среду в Басманном суде запланированы аресты еще четырех подозреваемых. Правда, меру пресечения одному из них, Владимиру Степанову, скорее всего, будут избирать в больнице. Молодой человек, когда за ним пришли, выпрыгнул в окно и сломал ноги.

Еще один фигурант и вовсе мог поучаствовать в заговоре против Владимира Соловьева, находясь под домашним арестом. Молодой человек был обвинен в хулиганстве (ст. 213 УК РФ) весной прошлого года за участие в разборке группировок футбольных фанатов, а 28 апреля должен был предстать перед судом для рассмотрения своего уголовного дела по существу.

Алексей Соковнин

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