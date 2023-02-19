«Для нас это станет серьезным ударом»

Российский бизнес опасается ухода Райффайзен-банка с рынка трансграничных переводов. Топ-менеджеры фирм-импортеров признались “Ъ FM”, что при таком сценарии им может потребоваться даже менять схему доставки товаров из-за рубежа. Волноваться руководителей компаний заставляют новости о проверке австрийской финансовой организации Минфином США. Ведомство интересуют детали платежного бизнеса кредитной компании в России, а также сделки и операции определенных клиентов, выяснило агентство Reuters. Аналитики не исключают, что эти события заставят российский Райффайзен-банк пересмотреть подход к обслуживанию международных трансакций. Тем более еще в начале февраля организация перестала принимать платежи в долларах за электронику из-за ограничений со стороны западных партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Что изменится для бизнеса, если австрийский банк перестанет переводить деньги за рубеж? “Ъ FM” обсудил это с его клиентами-юрлицами.

Коммерческий директор компании Sota Logictic Кирилл Латинский: «Райффайзен-банк, безусловно, хороший банк, и большое количество как транспортных компаний, так и крупных производителей-импортеров активно им пользуются ввиду того, что там высокий уровень сервиса, и с ним, разумеется, работать бизнесу комфортнее. В любом случае все эти платежи контролируются. Если, например, он идет в евро, то европейский регулятор отслеживает назначение платежа, за что он и так далее. Вероятнее всего, от Райффайзена все подобные операции проходят быстрее по той причине, что это международный банк. Если, например, трансакция будет выполнена исключительно российской кредитной организацией, то наверняка она будет рассматриваться более пристально. В этом плане, скорее всего, возможна задержка». Исполнительный директор виноторговой компании FortWine Александр Липилин: «После того как многие российские игроки, в том числе Альфа-банк и Сбербанк, попали под санкции и не могут проводить трансграничные платежи, существенная доля этих операций переместилась в Райффайзен-банк. И, конечно, если он эти трансакции проводить перестанет, то это станет достаточно серьезным ударом. Ведь все платежи тогда опять сосредоточатся в еще меньшем количестве банков. Это приведет к задержкам переводов и к большим проблемам. Вообще, каждый раз, когда в каком-то пакете санкций появляется слово "банк", то с платежами возникают проблемы. Потому что вне зависимости от того, что именно там написано, надо, чтобы сотрудники кредитных организаций получили инструкции от юристов. Все это занимает время». Руководитель компании «Млесна» Сергей Демин: «У нас были платежи перед Новым годом. На удивление они чуть ли не на следующий день проходили. Если что-то случится с Райффайзен-банком, будут введены какие-то ограничения, то для нас это станет серьезным ударом, потому что все импортные операции оплачиваются через него. У нас, допустим, есть сделки со Шри-Ланкой, в которой нет возможности за рубли или за их рупии что-то покупать. В принципе, можно ту же продукцию завозить через страны, на которые не наложены санкции, но, опять же, это означает удорожание, ведь посредник появляется».

С начала февраля Райффайзен-банк уже ввел несколько ограничений для своих клиентов и партнеров. Например, организация перестала обрабатывать валютные операции всех российских банков за исключением пяти игроков рынка. Каких, неизвестно. Кроме того, австрийская компания больше не подключает новых пользователей к индивидуальному зарплатному обслуживанию.

О планах уйти с рынка Райффайзен-банк не сообщал. Весной 2022 года его головная структура подыскивала покупателя на активы в России. Однако местное руководство организации заявило, что продолжит работу вне зависимости от участия материнской компании в бизнесе. В 2022-м российский Райффайзен-банк заработал около €2 млрд, это больше половины всей прибыли международного холдинга.

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Иван Хорушевский