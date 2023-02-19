Издатель Daily Mirror и Daily Express изучает возможность использования ChatGPT

Британская медиагруппа Reach PLC, издатель британских газет Daily Mirror и Daily Express, изучает возможности чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT в написании новостных сообщений. В частности, Reach хочет понять, сможет ли ИИ помочь журналистам с простыми и рутинными заданиями.

«Мы поручили рабочей группе, состоящей из наших технических специалистов и редакторов, изучить потенциал и пределы программ машинного обучения, таких как ChatGPT,— рассказал в интервью Financial Times гендиректор Reach Джим Маллен.— Мы видим потенциал использования этого инструмента в будущем для помощи нашим журналистам при создании наиболее рутинных историй вроде сообщений об интенсивности дорожного движения или прогнозов погоды. Или же мы сможем найти ему более творческое применение».

При этом господин Маллен отметил, что рассматривает искусственный интеллект исключительно как помощника, а не как замену журналистам.

Reach далеко не первое издательство в мире, которое задумалось об использовании чат-ботов. В прошлом месяце медиакомпания BuzzFeed объявила, что будет сотрудничать с OpenAI, создателем ChatGPT. Компания намерена использовать чат-бот при разработке персонализированных викторин, тестов, а также так называемых листиклов (от англ. list — список, article — статья), или статей в виде списка разных фактов и мнений вроде «10 важнейших книг» или «20 причин начать вести здоровый образ жизни». Использовать ИИ для написания экономических новостей пытался сайт CNET. Однако в этих текстах было множество ошибок. А Thomson Reuters еще с 2018 года использует собственную программу под названием Lynx Insight для анализа финансовых и экономических данных, что помогает репортерам при подготовке материалов.

Кирилл Сарханянц