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Коммерсантъ FM
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Акции BuzzFeed взлетели на 285% на новостях об использовании технологий OpenAI

Акции новостной медиакомпании BuzzFeed на торгах на бирже NASDAQ начали бурный рост после объявления ею о планах использования искусственного интеллекта для написания материалов на сайт. С 26 января, когда было сделано это объявление, до середины торгового дня 27 января акции BuzzFeed выросли на 285%.

О планах использования ИИ в работе BuzzFeed уже со следующего месяца сообщил генеральный директор Джона Перетти во внутреннем письме к сотрудникам. По его словам, которые приводит издание The Verge, планируется использовать ИИ, разработанный OpenAI. Эта компания также стоит за разработкой чат-бота ChatGPT, который уже окрестили «убийцей Google» за то, что он хорошо справляется с поиском информации и толково отвечает на уточняющие вопросы, общается с пользователем и генерирует тексты по запросу.

Господин Перетти подчеркнул, что BuzzFeed не будет использовать ИИ для написания новостных материалов. Речь идет в основном о персонализации отдельного контента для пользователей, в том числе о разработке персонализированных викторин, тестов, а также о создании так называемых листиклов (от англ. «list» — «список», «article» — «статья»), или статей в виде списка разных фактов и мнений вроде «10 важнейших книг» или «20 причин начать вести здоровый образ жизни».

Алена Миклашевская

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