Свадьбам пророчат бум

Свадебные траты россиян в 2023 году вырастут в среднем на четверть. К такому выводу пришли аналитики «СберСтрахования». По их данным, пары оценивают бюджет мероприятия в 255 тыс. руб. В Москве на эту сумму отметить свадьбу полноценно не получится, говорят опрошенные “Ъ FM” организаторы торжеств. Кроме того, отмечают участники рынка, европейские санкции и мобилизация значительно изменили предпочтения молодоженов. О свадебных трендах — Алексей Нарышкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Желающих сыграть свадьбу в 2023 году оказалось чуть меньше, чем в 202-м. Не ограничиваться росписью в ЗАГСе хотят 4,6% опрошенных в крупных и средних городах. Больше всего гостей собираются звать молодожены в Махачкале. Среднее число приглашенных, по данным «СберСтрахования», там доходит до 120 человек. В других регионах масштабы скромнее. Пары в среднем хотят уложиться в 250 тыс. руб. Собственных средств может не хватить. В банки, вероятно, идут сотни и тысячи будущих семей, полагает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян:

«Кредиты на свадьбу — это, как правило, займы наличными размером от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Они предоставляются без залога на срок от шести до 36 месяцев. Часть кредитных обязательств молодожены стремятся погасить за счет денежных контрибуций, полученных от гостей. Статистики, конечно, нет, но если оценивать экспертно, то в год подобные ссуды могут составлять от 15 тыс. руб. до 50 тыс. руб.»

255 тыс. руб. явно не хватит для полноценного празднования в столице, в один голос говорят опрошенные “Ъ FM” организаторы свадеб. В Москве на торжества придется потратить не меньше 1 млн руб. Бюджеты остались прежними. За услуги «под ключ» компании, как и раньше, берут 10%. А вот форматы и места проведения свадеб в 2022 году поменялись кардинально. Камерную церемонию на 15-20 человек или вовсе только для двоих выбирают все чаще, говорит Светлана Рожкова из агентства Wedding Angel. Также вместо недоступной Европы россияне устраивают торжества в соседних республиках, говорит собеседница “Ъ FM”:

«Многие женихи оказались за границей по работе. Организовать свадьбу в Европе сейчас сложно, а вот Армения стала очень популярным направлением. Мы уже наладили работу, поняли, что нужно брать из России. Отсюда, например, везем декор и команду. Если это большие свадьбы с гостями из разных стран, то Армения удобна как локация в плане трансфера. Свадьба полностью "под ключ". Венчание можем сделать для любой конфессии».

Молодожены стали уделять больше внимания оформлению. Ради декора, достойного освещения и звука, пары готовы сокращать меню, количество напитков и отказываться от дополнительного дня празднований. 2023 год, вероятно, станет для ивент-агентств даже более удачным, чем минувший, прогнозирует свадебный организатор и свадебный YouTube-блогер Ирина Корнева:

«Молодожены разделились на два лагеря: одни считают, что не стоит тратить деньги на свадьбу или делать это по минимуму, другие хотят торжество своей мечты, потому что непонятно, что будет завтра. Но если смотреть на тенденцию уже 2023 года, по моим личным наблюдениям, будет свадебный бум. На многих площадках сейчас нет ни одной свободной летней даты. Уже сейчас мы заключили столько же договоров, как за весь 2022-й и 2021 год».

Число браков в 2022-м достигло максимума за последние пять лет. По данным Росстата, отношения узаконили 1 млн 54 тыс. пар. Сколько молодоженов устраивали торжества, статистика не уточняет.

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