Жители Ижевска в среднем готовы потратить на свадьбу 200 тысяч рублей

В столице Удмуртии 3,9% жителей планируют сыграть свадьбу в 2023 году, сообщает пресс-служба СберСтрахования. Расходы на организацию праздника ижевчане оценивают в 200 тыс. руб., а на торжество в среднем ждут 47 гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Отмечается, что в целом по России жители собираются потратить на праздник порядка 255 тыс. руб., однако 17% свадеб оцениваются в 500 тыс. руб. Больше трети россиян считают залогом успешной церемонии ресторан и еду. Еще 30,4% считают важным элементов красивое платье невесты, 19,4% — большое количество гостей.

В среднем россияне готовы пригласить на торжество 47 гостей. При этом 58% опрошенных предпочли бы организовать свадьбу дома, на природе или за городом — 17,6%, на море — 16,4% мечтают сыграть свадьбу, в другом городе — 8%.