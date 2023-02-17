Китай в ООН призвал Россию и Украину прекратить огонь и вернуться к переговорам

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Россию и Украину вернуться к мирным переговорам и прекратить огонь. Кроме того, он призвал США, Евросоюз и НАТО сесть за стол переговоров с Россией и обсудить построение сбалансированной архитектуры безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чжан Цзюнь

Фото: Seth Wenig / AP Чжан Цзюнь

Фото: Seth Wenig / AP

«Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры, как можно скорее»,— сказал Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН. «США, ЕС и НАТО также следует сесть за стол переговоров Россией для всеобъемлющего и глубокого диалога, основанного на принципах неделимости безопасности. Им следует обсудить, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру»,— добавил он.

Официальные лица Китая неоднократно призывали Россию и Украину прекратить военные действия. Глава МИД Китая Ван И на заседании Совбеза ООН 22 сентября призвал международное сообщество содействовать переговорам России и Украины. Председатель КНР Си Цзиньпин призывал Россию и Украину к прекращению огня на переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в ноябре.

Анастасия Ларина