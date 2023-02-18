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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 18 февраля

Президент Владимир Путин подписал несколько разрешений о сделках с российскими компаниями. «Газпром нефть» сможет купить долю Shell в Салымском проекте, «Компания ВК» — 100% долю в капитале «Деньги.Мэйл.Ру», маркетплейсу Ozon разрешено объединить два банка — Озон-банк к Еком-банк.

Россия подготовила резолюцию о расследовании подрыва «Северных потоков» под эгидой генсека ООН. Проект распространили в Совете Безопасности.

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И предупредил главу МИД ФРГ Анналену Бербок о риске происшествий наподобие подрыва «Северных потоков». По его мнению, такие инциденты могут повториться по мере затягивания украинского кризиса.

Евросоюз намерен отправить свою гражданскую миссию в Армению на следующей неделе. В нее войдут 100 человек. О миссии

Американский политконсультант Джесси Бентон получил полтора года тюрьмы в США за передачу денег россиянина кандидату в президенты в 2016 году. Он получил $100 тыс. за фотографию с кандидатом и передал $25 тыс. из них в качестве пожертвования, скрыв источник средств.

В США произошло не меньше 73 преступлений с массовой стрельбой за 48 дней с начала года, сообщил президент Джо Байден. Он назвал это эпидемией.

Поврежденный корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от Международной космической станции. 11 февраля на нем произошла разгерметизация.

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