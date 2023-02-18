Байден: в США произошло 73 преступления с массовой стрельбой за 48 дней с начала года

Президент США Джо Байден назвал эпидемией случаи массовой стрельбы в стране. С начала года произошло уже не меньше 73 таких преступлений. Накануне, 17 февраля, в небольшом сельском поселении в штате Миссисипи были убиты шесть человек.

«Довольно. Прошло 48 дней с начала года, а в нашей стране произошло уже как минимум 73 случая массовых расстрелов. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия — это эпидемия, и Конгресс должен действовать уже сейчас»,— говорится в заявлении господина Байдена.

Президент США вновь заявил о необходимости реформы закона об оружии, «основанной на здравом смысле». По его мнению, она должна содержать требование проверки биографических данных при всех случаях продажи оружия, запрет на оборот штурмового оружия и магазинов большой емкости и другие ограничения.

Вооруженный человек накануне устроил стрельбу в нескольких местах в поселении Аркабутла в Миссисипи с населением меньше 300 человек. Среди шестерых убитых — жена подозреваемого. Нападавший был задержан, у него изъяли дробовик и два пистолета. Мотивы преступления не раскрывались.

Об оружейном лобби в США — в материале «Ъ» «Американская империя зла».

Леонид Уварчев