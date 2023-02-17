Путин разрешил «дочке» «Газпром нефти» купить долю Shell в Салымском проекте

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает структуре «Газпром нефти» купить долю Shell в 50% в Салымском проекте. Также российская компания сможет выкупить у британской корпорации 50% в совместном проекте ЗАО «Ханты-Мансийский нефтегазовый союз».

В распоряжении речь идет о разрешении для компании «ГПН-Ближневосточные проекты» («дочка» «Газпром нефти»). Она сможет купить долю Shell в ООО «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД, ранее — Salym Petroleum Development). Это совместное предприятие было создано в 1996 году. Оно владеет шестью лицензиями на месторождения Салымской группы (запасы нефти — 140 млн тонн).

«Для совершения сделок, указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством РФ разрешения, решений, согласий (предварительных согласий), согласований (предварительных согласований) и других разрешительных документов (разрешительной документации)»,— говорится в тексте распоряжения.

Суд ранее перевел СПД из нидерландской в российскую юрисдикцию и наложил запрет на отчуждение доли Shell в предприятии. Позднее Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск «Газпром нефти», который просил разрешить Shell продать свою долю. Как стало известно в начале февраля, российская и британская компании в конце 2022 года подписали документы о сделке и ожидали решения российских властей.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Для Shell ищут выход из России».

Леонид Уварчев