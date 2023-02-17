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Коммерсантъ FM
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Ozon получил разрешение на объединение двух своих банков

Президент Владимир Путин разрешил присоединить Озон-банк к Еком-банку. Обе структуры принадлежат маркетплейсу Ozon. Компания не могла реорганизовать банковский бизнес из-за попадания банков в список кредитных организаций, сделки с долями которых запрещено проводить без специального распоряжения.

Господин Путин подписал распоряжение, которым «разрешается реорганизация ООО "Еком банк" в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью "Озон банк"».

Ozon учредил Еком-банк после попадания Озон-банка под американские санкции. В конце марта Минфин США снял ограничения по обращению компании — ведомство подтвердило, что Озон-банк не связан с прежним акционером — Совкомбанком. В сентябре маркетплейс объявил об объединении банков. Однако в октябре обе структуры попали в перечень из 45 кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями, акциями и вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение.

Подробнее о Еком-банке — в материале «Ъ» «Ozon запустил дублера».

Леонид Уварчев

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