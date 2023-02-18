Политконсультант получил 1,5 года тюрьмы в США за передачу денег россиянина кандидату в президенты

Суд в США приговорил американского политического консультанта Джесси Бентона из Техаса к 1,5 года тюрьмы за незаконное внесение взносов на предвыборную кампанию одного из кандидатов в президенты в 2016 году. Утверждается, что он получил от россиянина, имя которого не приводится, $100 тыс. за фотографию с кандидатом и передал $25 тыс. из них в качестве пожертвования, скрыв источник средств.

Как сообщает Минюст США, Бентон приговорен к 18 месяцам тюрьмы за «роль в перечислении нелегальных иностранных пожертвований от гражданина России на предвыборную президентскую кампанию 2016 года». Ведомство не называет имени кандидата, однако СМИ ранее сообщали, что речь идет о Дональде Трампе, который в 2016 году победил на выборах. В США запрещено направлять на предвыборные кампании деньги граждан других стран.

Джесси Бентон ранее работал в нескольких избирательных кампаниях по избранию республиканцев в Конгресс. Он ранее уже признавался виновным в сокрытии политических пожертвований в пользу кандидата. В декабре 2020 года Дональд Трамп помиловал осужденного.

Леонид Уварчев