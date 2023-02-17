Вице-мэр Новосибирска отстранен от должности на время суда

В Новосибирске суд временно отстранил от занимаемой должности вице-мэра Артема Скатова. Решение принято сегодня мировым судьей 7-го судебного участка Дзержинского судебного района в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На период отстранения от должности Артему Скатову, согласно постановлению суда, будет выплачиваться государственное пособие 15,7 тыс. руб.

Артем Скатов обвиняется в клевете на депутата-единоросса Госдумы РФ от Новосибирской области Дмитрия Савельева. По версии следствия, в феврале 2022 года вице-мэр обратился к знакомому администратору одного Telegram-канала с просьбой разместить статью, в которой говорилось о якобы аффилированности господина Савельева со строительной компанией и его действиях в интересах депутатов различного уровня.

Защита вице-мэра просила направить дело в суд любого другого региона. «Суд отказал защите в удовлетворении ходатайств об отводе судьи, в связи с чем отсутствовали основания для обсуждения ходатайства об изменении территориальной подсудности», - сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.

В декабре прошлого года суд уже принимал решение об отстранении вице-мэра от должности на время расследования. Следствие тогда мотивировало это тем, что, «занимая одну из высоких должностей в органах власти, чиновник имеет доступ к беспрепятственному освещению в СМИ процесса уголовного судопроизводства, что может негативно сказаться на его проведении».

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Оксана Павлова