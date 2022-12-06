Новосибирского вице-мэра отстранили от должности на время расследования дела о клевете

Октябрьский районный суд на время расследования уголовного дела отстранил от должности вице-мэра Новосибирска. Решение было принято по ходатайству следствия, говорится в сообщении Telegram-канала областной прокуратуры.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Фамилия заместителя главы города не указывается. Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», обвинение было предъявлено вице-мэру Артему Скатову. По информации источников, уголовное дело может быть связано с распространением недостоверных сведений о депутате Госдумы РФ Дмитрии Савельеве.

«Необходимость отстранения вице-мэра от должности следствие мотивировало тем, что, занимая одну из высоких должностей в органах власти, чиновник «имеет доступ к беспрепятственному освещению в СМИ процесса уголовного судопроизводства, что может негативно сказаться на его проведении»», - рассказал «Ъ-Сибирь» и.о. прокурора Октябрьского района Илья Попов. Доводы следствия ведомство посчитало обоснованными.

Сам чиновник претензии следствия в свой адрес отрицает.

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Валерий Лавский