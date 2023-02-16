Минэкономики сообщило, что в бюджете не заложены деньги на туристический и детский кэшбэк

Программа туристического и детского кэшбэка не возобновится в текущем году, сообщил Центр стратегических разработок (ЦСР), совет которого возглавляет глава Минэкономики Максим Решетников. Само ведомство напомнило, что средства на эту программу не заложены в бюджете на 2023–2025 годы.

«На сегодняшний день продление программы кэшбэка не предусмотрено, в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост»,— сообщил ЦСР «Известиям». По мнению центра, перезапуск программы нерационален, так как «дефицит федерального бюджета требует жестче расставлять приоритеты». Директор департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаил Гордеев предположил, что в будущем кэшбэк будет перезапущен в качестве меры поддержки малоимущих.

Минэкономики напомнило, что кэшбэк был временной антикризисной мерой. Сейчас и без программы «бронирования туристических путевок и путевок в детские лагеря на предстоящие сезоны идут активно», отметило ведомство.

Вопрос продления кэшбэка остался в подвешенном состоянии после ликвидации Ростуризма. Как узнал ранее «Ъ», участники рынка просили правительство продлить программу детского туристического кэшбэка на 2023 год, выделив средства из федерального бюджета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Скидки, воздух и вода».

Леонид Уварчев