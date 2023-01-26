Патрушев назвал конфликт на Украине походом Запада против России

Как считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев, когда на Украине завершится «горячая фаза» боевых действий, «англосаксонский мир» продолжит вести против России «прокси-войну». Он также заявил, что НАТО и США намерены продолжить «затягивание этого военного конфликта».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Необходимо понимать, что даже с окончанием "горячей фазы" конфликта на Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и ее союзников»,— поделился Николай Патрушев своим видением ситуации на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, события на Украине стали итогом «многолетней подготовки США к гибридной войне против России». При этом целью Запада он считает стремление помешать формированию многополярного мира. «В XXI веке, используя нацистский марионеточный киевский режим, коллективный Запад ведет поход против России»,— заключил секретарь Совбеза.

Вчера, 25 января, президент США Джо Байден заявил, что боевые действия могут закончиться «уже сегодня», если российские войска вернутся в Россию. Он подчеркнул, что США будут помогать Украине столько, сколько нужно. «Это не борьба против России, это борьба за свободу»,— сказал господин Байден. В Кремле с такой оценкой ситуации не согласились. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вовлеченность США и других стран Запада в военный конфликт России и Украины растет. Власти России рассматривают поставки западного оружия как вовлечение США и Евросоюза в конфликт.

Подробнее о военной помощи Украине со стороны Запада — в материале «Ъ» «Танк точно».