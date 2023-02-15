Элитная аренда растеряла спрос

Рекордное число домов для сдачи в аренду выставили в Подмосковье. За 2022 год объем предложений в сегменте высокобюджетной недвижимости вырос на 42%, говорится в отчете консалтинговой компании NF Group. Из-за низкого спроса, собственники жилья предлагают серьезный дисконт. А то, что не сдается, готовы даже продать и, наоборот. При этом стоимость аренды некоторых объектов упала на треть. Что сдают и снимают в элитном загородном сегменте? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Снять загородный дом по цене однокомнатной квартиры в московской новостройке. Сейчас, к примеру, на рынке есть резиденция почти на 2 тыс. кв. м с семью спальнями в клубном поселке Николино. Собственник хочет за нее почти 11 млн руб. в месяц. Дом в поселке «Жуковка 21 век» меньше на 800 м. Цена вопроса — 7 млн руб. в месяц. В Серебряном бору можно снять дома и за 5 млн руб. Но такое жилье может экспонироваться месяцами, и даже годами.

Платить суммы, сопоставимые с теми, что были в пандемию, уже некому. Клиенты стали скромнее, и в сегменте высокобюджетной аренды ищут объекты от 500 тыс. в месяц до 1,5 млн руб., говорит директор департамента аренды Intermark Real Estate Елена Куликова:

«При длительной аренде можно говорить о дисконте с условием существенной предоплаты для домов в рамках 200 тыс. в месяц, может быть, в 5-7%. Если рассматривать лоты с более высокой стоимостью аренды, то и дисконт также повышается. Однако для сезонных предложений скидки маловероятны. Это довольно рискованный продукт, цены стабильные и фиксированные. Загородная аренда сейчас входит в активную фазу. Если дом выставляется с февраля по май, то такой объект должен быть сдан в течение трех месяцев».

Собственники хотят сдавать дома на долгий срок, но раз нет спроса, а впереди лето, готовы рассматривать и краткосрочную аренду. Правда, в этом случае скидок не будет. Но цены и так упали. По данным аналитиков NF Group, средняя ставка найма коттеджа по итогам 2022 составила чуть больше 1 млн руб. в месяц, снизившись на треть. Причина — валютные колебания и выход на рынок более бюджетных предложений, говорит директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева:

«Есть собственники, которые жили в России, но в связи с релокацией перевели свой бизнес в другую страну и оставили здесь недвижимость. Расставаться с ней они не хотят, поэтому пытаются найти арендаторов. Доля объектов, которые выставлены на аренду-продажу — это 70% от общего объема предложения. По нашим данным, в бюджете от 400 тыс. руб. в месяц сейчас на рынке выставлено 111 объектов — это дома, которые и сдаются, и продаются».

Из экстремальных предложений по аренде — дом на 830 кв. м в том же поселке Николино. Сейчас он сдается не за 2 млн руб. в месяц, а за 1,3 млн. Возможна продажа — цена чуть больше 1,5 млрд руб.: 40 соток, бани, спа-центр. Но продать такие объекты сейчас сложнее, чем сдать, отмечает генеральный менеджер Kalinka Russia Алексей Чумалов:

«Сейчас мы теряем клиентскую базу, многие уезжают. Видимо, люди решили, что лучше сдать дом, пока он продается. Количество объектов под сдачу увеличилось примерно на 30%. Что касается арендаторов, их число существенно уменьшилось, соответственно, цены упали на 20-30%. Практически все запросы укладываются примерно в 1 млн руб. У нас были некоторые случаи с бюджетами, но это разовые сделки, порядка $50 тыс. Более дорогие предложения не сдаются совсем».

Опрошенные “Ъ FM” брокеры пока не дают никаких прогнозов на этот год. Но рассчитывают на некое оживление весной. Что касается цен, то при нынешней политической ситуации и низком спросе, возможна легкая коррекция. По данным аналитиков, ставка аренды загородной недвижимости может упасть еще на 10-15%.

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